На прошлой неделе в пожарах было спасено 65 человек

На минувшей неделе, с 16 по 22 ноября, пожарно-спасательные подразделения региона совершили 955 выездов и 148 из них были на тушение пожаров. Со стихией боролись 1 147 человек, с помощью 356 единицами специальной техники. Кроме того, 8 раз привлекалась добровольная пожарная охрана. В происшествиях было спасено 65 человек.

Также сотрудники МЧС 16 участвовали в ликвидации дорожно-транспортных происшествий и спасли 12 жителей региона.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону также сообщили, что спасатели-поисковики совершили 25 выездов, оказали помощь в 12 случаях, а также спасли 7 человек.