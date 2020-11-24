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На прошлой неделе в пожарах было спасено 65 человек

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Красноярск
12:44 24 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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На минувшей неделе, с 16 по 22 ноября, пожарно-спасательные подразделения региона совершили 955 выездов и 148 из них были на тушение пожаров. Со стихией боролись 1 147 человек, с помощью 356 единицами специальной техники. Кроме того, 8 раз привлекалась добровольная пожарная охрана. В происшествиях было спасено 65 человек.

Также сотрудники МЧС 16 участвовали в ликвидации дорожно-транспортных происшествий и спасли 12 жителей региона.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону также сообщили, что спасатели-поисковики совершили 25 выездов, оказали помощь в 12 случаях, а также спасли 7 человек.

 

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