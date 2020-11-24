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В Красноярском крае полицейским похитил изъятые наркотики

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Красноярск
10:57 24 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Богучанском районе сотрудник полиции попал под следствие за присвоенные наркотики. 30-летний силовик забрал изъятые в качестве вещественных доказательств наркотики для личного потребления. Вещдоки находились в камере хранения ОМВД России по Богучанскому району, мужчина забрал их в нарушение должностной инструкции. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье «хищение наркотических средств лицом, с использованием своего служебного положения». Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным ГУ МВД России по Красноярскому краю. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - добавили в пресс-службе Следственного комитета.

 

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