В Красноярском крае полицейским похитил изъятые наркотики

В Богучанском районе сотрудник полиции попал под следствие за присвоенные наркотики. 30-летний силовик забрал изъятые в качестве вещественных доказательств наркотики для личного потребления. Вещдоки находились в камере хранения ОМВД России по Богучанскому району, мужчина забрал их в нарушение должностной инструкции. В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье «хищение наркотических средств лицом, с использованием своего служебного положения». Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным ГУ МВД России по Красноярскому краю. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - добавили в пресс-службе Следственного комитета.