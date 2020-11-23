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В Большемуртинском районе случилось смертельное ДТП

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Красноярск
10:55 23 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Накануне на 110 километре региональной трассы Р-409 Красноярск – Енисейск произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, автомобиль «Honda» за рулем которого был житель Курагинского района, который не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада». В результате лобового столкновения водитель и пассажир отечественной машины погибли на месте происшествия. Пассажиры, находившиеся в автомобилях, а также водитель иномарки были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Кроме того, водитель «Хонды» прошел медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, он был трезвым. Тем не менее, на мужчину было заведено уголовное дело по 264 статье УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Максимальное наказание – 7 лет лишения свободы. Сейчас виновник аварии находится под подпиской о невыезде.

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