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В Красноярском крае следователи раскрыли убийство бизнесмена 9-летней давности

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Красноярск
11:15 23 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следственный комитет Красноярского края раскрыл убийство бизнесмена из Ачинска, совершенное в 2011 году. Почти 10 лет назад мать предпринимателя сообщила в полицию о его исчезновении. Тогда силовикам удалось установить, что мужчину убили. Они нашли его автомобиль со следами крови. Только сейчас выяснилось, что на бизнесмена напали трое мужчин, которые сначала избили его на территории бывшего деревообрабатывающего завода Ачинска, чтобы похитить деньги. Потом жертву вывели в лес, где убили. Машину убитого тогда нашли на территории завода. Недавно следователи задержали в ходе спецоперации троих подозреваемых: мужчин 37, 40, 68 лет – все они живут в Ачинске.

«С учетом наличия неопровержимых доказательств причастности мужчин к совершенному преступлению судом по ходатайству следствия всем фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение», - сообщили в Следственном комитете.

Сейчас следователи пытаются найти останки убитого мужчины. Расследование еще не завершено.

 

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