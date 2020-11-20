В Красноярске 4-летняя девочка получила тяжелые травмы во время поездки в такси

МВД раскрыло подробности аварии, в которой пострадала 4-летняя девочка и погиб пожилой мужчина. ДТП случилось на минувших выходных – 59-летний водитель «Тойоты Функарго», который вез пассажиров такси, не справился с управлением и въехал в электроопору. Мужчина погиб на месте, а его пассажиры – 57-летняя красноярка и ее внучка – получили травмы. Они не были пристигнуты ремнями безопасности, девочка ехала без автокресла. Бабушка с внучкой были госпитализированы.

«Оставляя заявку на поездку в такси, необходимо указать, что с вами следует ребенок определенного возраста. Если, несмотря на пожелание к заказу, водитель прибыл без детского удерживающего устройства, от такой поездки следует отказаться», - отметили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

В ведомстве добавили, что в этом году 38 детей-пассажиров получили травмы в авариях, восемь из них водители везли с нарушениями.



