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На Северо-Енисейской в пожаре погиб ребенок

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Красноярск
13:27 19 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Накануне в следственные органы поступило сообщение, что в результате пожара, который ликвидировали спасатели, было обнаружено тело 5-летнего ребенка, отравившегося угарным газом. Трагедия случилась 17 ноября в краевом центре на улице Северо-Енисейская.

В Следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия, сообщили, что мать двоих детей отправилась на работу, оставив младшего ребенка со старшей сестрой. Та в свою очередь через некоторое время ушла в поликлинику, закрыв брата в одной из комнат квартиры на замок.

По предварительной версии следствия, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

На Северо-Енисейской в пожаре погиб ребенок

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. Назначена судебно-медицинская и пожарно-технические экспертизы, для установления причин гибели ребенка и возгорания.

Расследование уголовного дела на контроле у прокурора Железнодорожного района.

Напомним, в ночь на среду в Уяре пожар унес жизни 6 человек – женщины и пяти ее сыновей.

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