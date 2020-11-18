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В Уяре случился пожар, в котором погибли 6 человек

Главная Происшествия
Красноярск
09:22 18 Ноября 2020
мчс, пожарные, пожар, в красноярском крае, следователи, погибшие, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Сегодня в полночь в Уяре произошел пожар, в котором погибли 6 человек. По данным МЧС возгорание случилось в частном доме на улице Сурикова районного центра.

Пожарно-спасательные отряды полностью потушили огонь около 01:10, площадь возгорания составила около 15 квадратных метров. К тушению привлекалось 15 человек и 4 единицы спецтехники.

По предварительным данным, в результате происшествия погибли 6 человек – женщина и 5 ее сыновей, младшему из которых исполнилось 2 года.

По одной из версии, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с открытым огнем.

В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Как рассказали в пресс-службе ведомства, возгорание могло возникнуть из-за оставленной в сенях дома непотушенной золы. В настоящее время устанавливаются личности погибших, на месте работают следователи и криминалисты.

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