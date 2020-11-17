В Шарыповском районе вахтовик зарезал коллегу

В Шарыповском районе, в поселке вахтовиков Березовской ГРЭС, расположенном на территории села Холмогорское, произошло убийство. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия.

По данным стражей порядка, 15 ноября, два работника-вахтовика, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорились из-за ключа от комнаты, в которой проживали. В результате словесного конфликта мужчина нанес своему соседу удар ножом, после которого потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователи в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Продолжается расследование уголовного дела.