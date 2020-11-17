17 ноября
Красноярск
погода -10 °C
76.92
 
€ 91.17
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Шарыповском районе вахтовик зарезал коллегу

Главная Происшествия
Красноярск
09:45 17 Ноября 2020
следствие, расследование, происшествия, следователи, убийство, в красноярском крае, общество
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Шарыповском районе, в поселке вахтовиков Березовской ГРЭС, расположенном на территории села Холмогорское, произошло убийство. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия.

По данным стражей порядка, 15 ноября, два работника-вахтовика, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорились из-за ключа от комнаты, в которой проживали. В результате словесного конфликта мужчина нанес своему соседу удар ножом, после которого потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователи в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Продолжается расследование уголовного дела.     

 

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские полицейские поймали 39 пьяных водителей за одни выходные

Красноярские полицейские поймали 39 пьяных водителей за одни выходные

17 Ноября 2020 г.
Шесть автомобилистов сели нетрезвыми за руль повторно
Новости Красноярска: На Енисейском тракте произошло ДТП с участием трех автомобилей

На Енисейском тракте произошло ДТП с участием трех автомобилей

16 Ноября 2020 г.
Водитель одного из них госпитализирован
Новости Красноярска: На Партизана Железняка водитель Toyota врезался в столб

На Партизана Железняка водитель Toyota врезался в столб

16 Ноября 2020 г.
По предварительным данным водитель умер во время движения
Новости Красноярска: Браконьер застрелил медведя в «Курагинском промхозе»

Браконьер застрелил медведя в «Курагинском промхозе»

14 Ноября 2020 г.
Ущерб оценен в 60 тыс. рублей
Новости Красноярска: Гендиректора лесосибирской компании подозревают в невыплате зарплаты

Гендиректора лесосибирской компании подозревают в невыплате зарплаты

14 Ноября 2020 г.
Руководитель ООО УК «Велена» стала фигурантом уголовного дела
Новости Красноярска: На юге края в ДТП погибла 9-летняя девочка

На юге края в ДТП погибла 9-летняя девочка

13 Ноября 2020 г.
Ее вез нетрезвый отец
Новости компаний
17/11
Зачем ТЭЦ «сдают экзамены» и получают паспорта?
16/11
«Ростелеком» установил первую криптобиокабину в МФЦ Республики Хакасия
12/11
Сбербанк соберет предпринимателей Сибири на форуме «СБЕР Бизнес | Live»
12/11
Жители Красноярского края могут отправлять посылки по номеру телефона
11/11
СГК запустила электрический генератор пара для красноярского молокозавода
11/11
В СФУ пройдёт онлайн-ярмарка вакансий
10/11
Регистрация школьников на мейкертон «Политех#Делайснами — 2020»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Сокол» победил военных летчиков из Самары

«Сокол» победил военных летчиков из Самары

17 Ноября 2020 г.
«Крылатые» одерживают третью кряду победу.
Новости Красноярска: В минусинский бюджет-2021 включена подготовка к юбилею города

В минусинский бюджет-2021 включена подготовка к юбилею города

14 Ноября 2020 г.
Финансовый документ поступил в горсовет
Новости Красноярска: Красноярцев позвали за свежими фермерскими продуктами по доступным ценам

Красноярцев позвали за свежими фермерскими продуктами по доступным ценам

17 Ноября 2020 г.
Она стартует уже завтра
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru