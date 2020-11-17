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Красноярские полицейские поймали 39 пьяных водителей за одни выходные

Главная Происшествия
Красноярск
11:27 17 Ноября 2020
пдд, гибдд, нарушения, красноярск, рейды
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Дорожные полицейские подвели итоги рейда «Нетрезвый водитель». Для тотальной проверки всех проезжающих автомобилистов перекрывали дороги в Кировском, Ленинском и Свердловском районах Красноярска, а также в Дивногорске.

За один рейд инспекторам попались 39 нетрезвых автомобилистов, шестеро из них сели пьяными за руль повторно.

«Управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубейшим нарушением правил дорожного движения», - отметили в пресс-службе ГИБДД по Красноярскому краю.

Всем нарушителям грозят штрафы в 30 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Такое же наказание предусмотрено за отказ от освидетельствования. Тем, кто попался пьяным за рулем повторно, грозит уголовная ответственность.

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