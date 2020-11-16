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На Енисейском тракте произошло ДТП с участием трех автомобилей

Главная Происшествия
Красноярск
13:33 16 Ноября 2020
красноярск, в красноярском крае, дтп, гибдд, происшествие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На выезде из краевого центра со стороны микрорайона Солнечный случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей – грузовика и двух легковых. Происшествие произошло на 13 километре Енисейского тракта.  

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю, на место происшествия выезжали спасатели – 8 человек личного состава. Они помогли выбраться пострадавшим из деформированных автомобилей.

Водителя автомобиля «Жигули» госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

На месте работают сотрудники дорожной полиции и выясняют все обстоятельства произошедшего. 

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