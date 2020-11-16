На Енисейском тракте произошло ДТП с участием трех автомобилей

На выезде из краевого центра со стороны микрорайона Солнечный случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей – грузовика и двух легковых. Происшествие произошло на 13 километре Енисейского тракта.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю, на место происшествия выезжали спасатели – 8 человек личного состава. Они помогли выбраться пострадавшим из деформированных автомобилей.

Водителя автомобиля «Жигули» госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

На месте работают сотрудники дорожной полиции и выясняют все обстоятельства произошедшего.