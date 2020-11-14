Браконьер застрелил медведя в «Курагинском промхозе»

В Курагинском районе задержали браконьера, застрелившего медведя. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

Автомобиль местного жителя остановили сотрудники ДПС. В салоне автомобиля полицейские обнаружили части туши, лапы и клыки медведя.

«По предварительным данным, 46-летний подозреваемый, используя ружье, совершил незаконную добычу медведя, находясь в угодье ООО «Курагинского промхоза» Курагинского района. Сумма причиненного ущерба составила 60 тыс. руб.», - говорится в сообщении главного управления МВД России по Красноярскому краю.

В региональном полицейском главке напомнили, что санкция статьи УК РФ, которая инкриминирована предполагаемому браконьеру, предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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