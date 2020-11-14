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Гендиректора лесосибирской компании подозревают в невыплате зарплаты

Главная Происшествия
Красноярск
12:02 14 Ноября 2020
долг, зарплата, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Лесосибирске возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ООО УК «Велена». Оно расследуется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По данным главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в январе-марте 2020 года гендиректор выплачивала одному из работников зарплату ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. В результате возникала задолженность перед ним в размере 75 тыс. руб.

«Назначена судебно-бухгалтерская экспертиза для установления задолженности по заработной плате перед другими работниками организации. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры, направленные на погашение задолженности …», - говорится в сообщении ведомства.

Фамилия гендиректора в сообщении не указывается. «Велена» занимается управлением недвижимостью.

Фото: сайт главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия

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