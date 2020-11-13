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Столкнувшиеся фуры перекрыли трассу на Иркутск

Главная Происшествия
Красноярск
10:25 13 Ноября 2020
в красноярском крае, дтп, перекрытия, трасса, иркутск, происшествия
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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На федеральной трассе М-53 столкнулись две большегрузные фуры, которые полностью перекрыли проезд. Информация об этом появилась в социальных сетях, в группе «ЧП Красноярск».

Инцидент случился возле съезда на Сосновоборск. Водители вынуждены возвращаться и искать иные пути проезда.

В ГИБДД напомнили о необходимости быть предельно внимательным на дорогах во время снега и гололедицы.

«Призываем вас соблюдать осторожность: во время управления транспортным средством - соблюдать дистанцию, снизить скорость, заблаговременно осуществлять торможение, а особенно перед перекрестками и пешеходными переходами. Воздержитесь от обгонов и не забывайте включать ближний свет фар. Направляясь за город, обязательно убедитесь в наличии топлива, жидкости в бачке омывателя, а также возьмите с собой теплые вещи и горячее питье», - рассказали в дорожной полиции.

Все, кто попал в трудную ситуацию на дороге, могут позвонить по единому номеру телефона 102.  

 

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