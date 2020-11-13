Рейсовый автобус попал ДТП на трассе

Сегодня, около 9 часов утра, под Красноярском произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса 120 маршрута.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщили, что автобус столкнулся с легковым автомобилем в районе поселка Березовка. В результате ДТП погибли два человека в легковом автомобиле, еще один выжил, а в автобусе 7 человек получили травмы различной степени тяжести.

На месте работают спасатели, дорожные полицейские и медицинские службы.

В настоящее время из-за аварии на дороге со стороны Железногорска образовалась пробка.