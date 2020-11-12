Убивший подростка пьяный автомобилист арестован на 2 месяца

Центральный районный суд Красноярска избрал меру пресечения мужчине, который 8 ноября сбил подростка на улице Водянникова. Он проведет ближайшие 2 месяца в СИЗО.

Напомним, юноша переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате столкновения он погиб на месте происшествия.

Виновник ДТП скрылся с места происшествия. В краевом центре был объявлен план «Перехват». Спустя несколько часов его задержали, в его крови был обнаружен алкоголь – 1,21 мг/л.

«Следователем следственной части ГСУ ГУ МВД по Красноярскому краю в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 УК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк».

Теперь мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.