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В Красноярске задержали студентов – сторонников террористического движения

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Красноярск
12:52 11 Ноября 2020
фсб, терроризм, задержание, красноярск, студенты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске задержали иностранных студентов – сторонников террористического движения «Джамаат Ансаруллох» (запрещенная исламистская группировка). Операцию провели сотрудники краевого ФСБ вместе с полицией и Роcгвардией.

«В результате проведенных мероприятий установлено, что восемь студентов одного из ВУЗов Красноярска во время проведения религиозных сборов обсуждали и оправдывали деятельность боевиков. Кроме того, получены сведения о регулярной идеологической обработке функционерами движения членов группировки посредством мессенджеров «WhatsApp» и «Telegram», - сообщили в пресс-службе ФСБ.

Там добавили, что в настоящий момент изъяты средства связи, а сами фигуранты задержаны и депортированы в государства, гражданами которых они являются.

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