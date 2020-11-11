В Красноярске задержали студентов – сторонников террористического движения

В Красноярске задержали иностранных студентов – сторонников террористического движения «Джамаат Ансаруллох» (запрещенная исламистская группировка). Операцию провели сотрудники краевого ФСБ вместе с полицией и Роcгвардией.

«В результате проведенных мероприятий установлено, что восемь студентов одного из ВУЗов Красноярска во время проведения религиозных сборов обсуждали и оправдывали деятельность боевиков. Кроме того, получены сведения о регулярной идеологической обработке функционерами движения членов группировки посредством мессенджеров «WhatsApp» и «Telegram», - сообщили в пресс-службе ФСБ.

Там добавили, что в настоящий момент изъяты средства связи, а сами фигуранты задержаны и депортированы в государства, гражданами которых они являются.