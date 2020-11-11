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Любителя пьяной езды отправили в колонию строго режима

Главная Происшествия
Красноярск
11:32 11 Ноября 2020
преступление, красноярск, водитель
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Любителя пьяной езды отправили в колонию строго режима. Красноярца дважды задерживали нетрезвым.

Как рассказали в пресс-службе городской полиции, преступнику 31 год. В декабре прошлого года его задержали в микрорайоне Северный. Прибор показал 0,48мг/л., а вот проверка документов – лишение прав на два года и 10 месяцев за вождение в нетрезвом состоянии. Это произошло летом 2018-го. 

«Рассмотрев материалы уголовного дела, Советский районный суд Красноярска признал виновным мужчину и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в колонии строгого режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года», - резюмировали стражи порядка.

Приговор вступил в законную силу.

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