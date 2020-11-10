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На Удачном затонул автомобиль

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Красноярск
13:38 10 Ноября 2020
красноярск, происшествия, чп, автомобиль, вода, затонувшее
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В социальных сетях, в группе «ЧП Красноярск» появилось видео утонувшей машины. Техника оказалась в воде недалеко от Свято-Успенского монастыря, в микрорайоне «Удачный».

На видеозаписи видно, что автомобиль практически полностью находится под водой, видна только крыша.

В настоящее время неизвестно каким образом машина оказалась в воде, кто собственник и его местонахождение. В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю рассказали, что сейчас вся информация в стадии уточнения. На месте работают сотрудники спасательных служб, машину извлекают из воды.  

 

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