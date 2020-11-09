В красноярском аэропорту сотрудник строительной компании украл экскаватор

В управлении МВД на транспорте рассказали о преступлении, совершенном на территории красноярского аэропорта. Житель Красноярска, работающий экскаваторщиком в строительной фирме, обнаружил на летном поле аэропорта корейский экскаватор с неисправным ковшом.

Под видом отправки техники на ремонтные работы мужчина выехал на ней с территории аэропорта, погрузил ее на арендованный трал и увез в закрытый ангар на правом берегу краевого центра.

Оперативники задержали 28-летнего экскаваторщика, также была обнаружена и изъята украденная техника. Полицейские рассказали, что ущерб от кражи составил около 11 миллионов рублей, а злоумышленник планировал разобрать экскаватор на части и продать их.

В отношении похитителя возбудили уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: аэропорт Красноярска