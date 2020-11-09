В Красноярске будут судить системного администратора

Следователи полиции в краевом центре закончили расследование уголовного дела по факту хищения имущества компании, которая занимается телекоммуникационными услугами.

Ранее в полицию обратился генеральный директор фирмы-провайдера с заявлением о том, что после очередной ревизии в компании не досчитались оргтехники на 5 миллионов рублей. Оперативники установили, что имущество присвоил 40-летний системный администратор. После задержания мужчина признался, что в течение года регулярно похищал технику и сдавал в ломбарды.

В отношении злоумышленника, который ранее не был судим, возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Дело передано в суд Центрального района. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.