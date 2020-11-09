В Красноярске пьяный водитель насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

На правобережье Красноярска белая Skoda Rapid сбила ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария произошла на ул. Любы Щевцовой, 70. По словам очевидцев, после наезда на 13-летнего мальчика водитель скрылся. Школьник скончался на месте происшествия

«Спустя некоторое время в ходе розыскных мероприятий водитель, погубивший ребенка, был задержан сотрудниками полка ДПС.

В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка», – сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Медицинское освидетельствование в наркологическом диспансере показало, что мужчина пьян - 1.21 мг. /л. Ранее он был лишен прав за нетрезвую езду. В пояснении сотруднику дорожной полиции он сообщил, что «малолетки выскочили» на дорогу.

Фото: vk.com/gibdd24