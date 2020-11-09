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В Красноярске пьяный водитель насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

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Красноярск
09:00 9 Ноября 2020
в красноярске, дтп, подросток, гибель, водитель, алкоголь, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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На правобережье Красноярска белая Skoda Rapid сбила ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Авария произошла на ул. Любы Щевцовой, 70. По словам очевидцев, после наезда на 13-летнего мальчика водитель скрылся. Школьник скончался на месте происшествия

«Спустя некоторое время в ходе розыскных мероприятий водитель, погубивший ребенка, был задержан сотрудниками полка ДПС.
В настоящее время по факту ДТП проводится доследственная проверка», – сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Медицинское освидетельствование в наркологическом диспансере показало, что мужчина пьян - 1.21 мг. /л. Ранее он был лишен прав за нетрезвую езду. В пояснении сотруднику дорожной полиции он сообщил, что «малолетки выскочили» на дорогу.

Фото: vk.com/gibdd24

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