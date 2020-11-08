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На трассе Красноярск – Ачинск случилось ДТП с участием большегрузов

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Красноярск
14:30 8 Ноября 2020
гибдд, смерть, дтп, трасса, в красноярском крае, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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Сегодня около 10 утра на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» случилось дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза «Мерседес» и бензовоза MAN. Из-за скользкой дороги автомобиль «Мерседес» занесло и он в врезался в бензовоз, в результате столкновения они перегородили дорогу.

Очевидцы дорожно-транспортного происшествия сообщают, что водитель бензовоза погиб на месте. В настоящее время движение по трассе затруднено в обе стороны.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют все детали случившегося.

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