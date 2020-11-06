На пешеходном переходе сбили ребенка

В краевом центре на пешеходном переходе был сбит ребенок.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, происшествие случилось 2 ноября на улице Партизана Железняка, 34 «А». Водитель легкового автомобиля «Mazda» выполняла правый поворот и не пропустила женщину с 9-летним ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате столкновения школьник получил перелом.

В настоящее время дорожные полицейские проводят расследование этого инцидента.

В ГИБДД пояснили, что при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, которые пересекают проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что в осенне-зимний период тормозной путь значительно увеличивается.

Фото: vk.com/gibdd24