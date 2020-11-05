Около Лесосибирска автобус улетел в кювет

В районе Лесосибирска пассажирский автобус ПАЗ съехал в кювет и перевернулся. Информация об этом появилась в социальных сетях, в группе «ЧП Лесосибирск».

Происшествие случилось сегодня утром около Абалаковской горы. Водитель ПАЗа не справился с управлением на дороге, после чего автобус занесло и он вылетел в кювет, где перевернулся.

В дорожной полиции сообщили, что в момент происшествия в транспорте пассажиров не было, а водитель не пострадал.

Автобус доставали автомобильным краном, в этой связи проезд по дороге был временно закрыт.