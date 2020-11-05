В Емельяновском районе в ДТП погибла 7-летняя девочка

Дорожные полицейские и следователи выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб 7-летний ребенок.

По предварительным данным, инцидент случился сегодня около 08:00 часов на первом километре автодороги «Красноярск – Элита». Установлено, что автомобиль «KIA Spectra» ехал в краевой центр и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Hyundai».

В результате столкновения водитель KIA получил травмы и ему была оказана разовая медпомощь, но погибла его 7-летняя дочь, которая находилась рядом в детском кресле. Водитель второго автомобиля не пострадал.

В настоящее время следователи выясняют как было установлено детское кресло и как находился в нем ребенок.

Движение на участке осуществляется в обе стороны.

Фото: vk.com/gibdd24