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В Емельяновском районе в ДТП погибла 7-летняя девочка

Главная Происшествия
Красноярск
11:00 5 Ноября 2020
красноярск, в красноярском крае, происшествия, дтп, гибель
Автор: Sibnovosti.ru
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Дорожные полицейские и следователи выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб 7-летний ребенок.

По предварительным данным, инцидент случился сегодня около 08:00 часов на первом километре автодороги «Красноярск – Элита». Установлено, что автомобиль «KIA Spectra» ехал в краевой центр и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Hyundai».

В результате столкновения водитель KIA получил травмы и ему была оказана разовая медпомощь, но погибла его 7-летняя дочь, которая находилась рядом в детском кресле. Водитель второго автомобиля не пострадал.

В настоящее время следователи выясняют как было установлено детское кресло и как находился в нем ребенок.

Движение на участке осуществляется в обе стороны.

Фото: vk.com/gibdd24

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