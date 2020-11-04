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Красноярцу насчитали 41 кражу

Главная Происшествия
Красноярск
11:32 4 Ноября 2020
кража, мвд, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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Октябрьский районный суд рассмотрит уголовное дело 40-летнего красноярца. Он обвиняется в совершении более 40 краж.

О завершении расследования уголовного дела сообщили в главном управлении МВД России по Красноярскому краю. Оно было возбуждено по ч. 1 и 2 ст. 158 УК РФ (кража).

«В период с мая 2019 года по январь 2020 года мужчина совершил еще 40 краж из подъездов домов, аптек, магазинов и офисов. Красноярец воровал велосипеды, телефоны, кошельки, денежные средства, продукты и вещи», - перечислили в краевом главке полиции.

Попался подозреваемый на краже среди белого дня сотового телефона и портмоне с деньгами в обувной мастерской. Общая сумма ущерба от всех краж, указанных в уголовном деле, составляет около 250 тыс. руб.

Фото: «Яндекс.Дзен»

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