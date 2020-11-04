Красноярцу насчитали 41 кражу

Октябрьский районный суд рассмотрит уголовное дело 40-летнего красноярца. Он обвиняется в совершении более 40 краж.

О завершении расследования уголовного дела сообщили в главном управлении МВД России по Красноярскому краю. Оно было возбуждено по ч. 1 и 2 ст. 158 УК РФ (кража).

«В период с мая 2019 года по январь 2020 года мужчина совершил еще 40 краж из подъездов домов, аптек, магазинов и офисов. Красноярец воровал велосипеды, телефоны, кошельки, денежные средства, продукты и вещи», - перечислили в краевом главке полиции.

Попался подозреваемый на краже среди белого дня сотового телефона и портмоне с деньгами в обувной мастерской. Общая сумма ущерба от всех краж, указанных в уголовном деле, составляет около 250 тыс. руб.

Фото: «Яндекс.Дзен»