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Частный дом полыхал в районе развязки Николаевского моста

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Красноярск
09:00 3 Ноября 2020
красноярск, мчс, пожар, пожарные, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Частный деревянный дом на двух хозяев полыхал в районе развязки Николаевского моста на ул. Овражная, 16. В оперативном штабе МЧС сообщили, что площадь пожара составила 80 квадратных метров – горела кровля и надворные постройки. На тушение огня ушло около часа. Спасатели сообщили, что людей в сгоревшем доме не обнаружено. Сейчас дознаватели выясняют причины ЧП.

Отметим, что это не первый пожар в Николаевке за последнее время. В апреле горело двухэтажное здание на ул. Пирогова. Очевидцы сообщали, что это был поджог – они слышали хлопки. Затем в мае горел частный дом с шиномонтажкой на ул. Серова, 49. Тогда причиной пожара назвали короткое замыкание.

 

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