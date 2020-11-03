Частный дом полыхал в районе развязки Николаевского моста

Частный деревянный дом на двух хозяев полыхал в районе развязки Николаевского моста на ул. Овражная, 16. В оперативном штабе МЧС сообщили, что площадь пожара составила 80 квадратных метров – горела кровля и надворные постройки. На тушение огня ушло около часа. Спасатели сообщили, что людей в сгоревшем доме не обнаружено. Сейчас дознаватели выясняют причины ЧП.

Отметим, что это не первый пожар в Николаевке за последнее время. В апреле горело двухэтажное здание на ул. Пирогова. Очевидцы сообщали, что это был поджог – они слышали хлопки. Затем в мае горел частный дом с шиномонтажкой на ул. Серова, 49. Тогда причиной пожара назвали короткое замыкание.