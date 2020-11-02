На правобережье Mercedes влетел в фонарный столб

Сегодня на улице Семафорная произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкого автомобиля Mercedes, который врезался в столб освещения. Информация об этом появилась в социальных сетях, в группе «ЧП Красноярск».

Инцидент случился в 00:30 часов. На видеозаписи камеры наружного наблюдения видно, как водитель автомобиля не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и после чего машина на большой скорости влетает в столб освещения.

В результате столкновения пострадало 4 человека: водитель и три его пассажира. Все они были госпитализированы с травмами различной тяжести.