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Пожарные краевого центра попали в ДТП

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Красноярск
11:30 2 Ноября 2020
мчс, авария, дтп, происшествие, происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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Сегодня около 07:00 утра на перекрестке Ленина – Декабристов случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пожарной машины и легкового автомобиля. Информация об этом появилась в социальных сетях, в группе «ЧП Красноярск».

Как рассказали в пресс-службе МЧС по краю, автомобиль спасателей ехал на экстренный вызов с включенными спецсигналами по Ленина, одновременно на Декабристов ехала автолюбительница на Mitsubishi Pajero, причем не нарушая правила и на зеленый сигнал светофора.

В результате столкновения легковой автомобиль развернуло на 180 градусов. По сообщению очевидцев в происшествии никто не пострадал. В настоящее время движение на перекрестке полностью восстановлено.  

 

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