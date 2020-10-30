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В Рыбинском районе произошло массовое ДТП со смертельным исходом

Главная Происшествия
Красноярск
15:30 30 Октября 2020
в красноярском крае, дтп, гибдд, гибель, смерть, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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Накануне вечером, около 22:00 на 983 километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» (Рыбинский район) произошло столкновение 4 автомобилей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, 57-летний водитель автомобиля «Toyota Caldina» не справился с управлением и столкнулся со стоящим грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом, который в свою очередь был в неисправном состоянии и были включен аварийный «сигнал».

После столкновения легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Mercedes», который затем столкнулся со встречным автомобилем Toyota Rav4.

В результате ДТП водитель Toyota Caldina, а также его 57-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. Водители и пассажиры других транспортных средств не пострадали.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Дорожные полицейские устанавливают все причины случившегося.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

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