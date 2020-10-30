На Калинина сбили девушку

Накануне в вечерние часы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием девушки-пешехода. Информация об этом появилась в паблике «ЧП Красноярск».

Инцидент случился в районе дома №18 на улице Калинина. Водитель автомобиля марки Toyota Noah сбил девушку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В настоящее время неизвестно, какой сигнал светофора горел в момент столкновения.

25-летнюю девушку госпитализировали сотрудники скорой помощи. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.