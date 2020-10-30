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На Калинина сбили девушку

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Красноярск
09:30 30 Октября 2020
красноярск, дтп, пострадавшие, пешеходы, переход, травма, скорая, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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Накануне в вечерние часы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием девушки-пешехода. Информация об этом появилась в паблике «ЧП Красноярск».

Инцидент случился в районе дома №18 на улице Калинина. Водитель автомобиля марки Toyota Noah сбил девушку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В настоящее время неизвестно, какой сигнал светофора горел в момент столкновения.

25-летнюю девушку госпитализировали сотрудники скорой помощи. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства случившегося.

 

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