На Краснодарской сбили подростка

В Советском районе Красноярска случилось серьезное ДТП с пострадавшими. Информация об этом появилась в социальных сетях, в группе «ЧП Красноярск».

Так, около двух часов дня улице Краснодарская в районе дома №30 водитель автомобиля Lada Granta сбил 15-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. После столкновения машина врезалась в забор и затем в дерево. По предварительной информации автомобиль принадлежит частному охранному предприятию.

В ГИБДД сообщили, что в инциденте пострадало три человека – пешеход, водитель машины и его пассажир. Они были госпитализированы. В настоящее время на месте происшествия работают дорожные полицейские, которые выясняют все обстоятельства случившегося.