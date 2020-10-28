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На Краснодарской сбили подростка

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Красноярск
16:55 28 Октября 2020
дтп, столкновения, травма, происшествия, красноярск, пешеходы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Советском районе Красноярска случилось серьезное ДТП с пострадавшими. Информация об этом появилась в социальных сетях, в группе «ЧП Красноярск».

Так, около двух часов дня улице Краснодарская в районе дома №30 водитель автомобиля Lada Granta сбил 15-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. После столкновения машина врезалась в забор и затем в дерево. По предварительной информации автомобиль принадлежит частному охранному предприятию.

В ГИБДД сообщили, что в инциденте пострадало три человека – пешеход, водитель машины и его пассажир. Они были госпитализированы. В настоящее время на месте происшествия работают дорожные полицейские, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

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