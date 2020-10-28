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В Богучанском районе случилось смертельное ДТП

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Красноярск
12:00 28 Октября 2020
происшествия, гибель, в красноярском крае, дтп, авто
Автор: Sibnovosti.ru
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В поселке Таежный Богучанского района произошло ДТП с летальным исходом.

В Главном управлении МВД по региону сообщили, что автолюбитель на автомобиле «KIA Sportage» сбил трех пешеходов – 59-летнего мужчину и двух 11-летних мальчиков, которые выходили из магазина.

В результате инцидента мужчина умер от полученных травм на месте происшествия, а один ребенок с травмами был доставлен в больницу. Кроме того, водитель внедорожника врезался в 2 припаркованных автомобиля.

Сотрудники ГИБДД доставили мужчину в отдел полиции для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, результат оказался отрицательным. Также в медицинском учреждении были взяты анализы на состояние наркотического опьянения.

Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело и он помещен в следственный изолятор

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

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