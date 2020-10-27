Стало известно об обысках у директора «Красноярского ЦСМ»

У директора красноярского ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае» («Красноярский ЦСМ») Василия Моргуна прошли обыски. Об этом стало известно Telegram-каналу «Красноярск №1».

На сайтах правоохранительных органов Красноярского края нет информации о возбуждении какого-либо уголовного дела, имеющего отношение к Василию Моргуну. «Красноярск №1» не указал источник информации. По данным Telegram-канала, руководителю бюджетного учреждения якобы вменяют выдачу поддельных заключений фирмам, участвовавшим в аукционах на поставку медицинских изделий.

Василий Моргун руководит «Государственным региональным центром стандартизации, метрологии и испытаний в Красноярском крае» с 2002 года.

Фото: Telegram-канал «Красноярск №1»