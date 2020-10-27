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Красноярский краевой суд перенес рассмотрение иска о ликвидации «Церкви последнего завета» Виссариона

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Красноярск
11:06 27 Октября 2020
суд, церковь, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярский краевой суд перенес рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации религиозной организации Виссариона «Церковь последнего завета». Надзорное ведомство требует исключить общину из Единого государственного реестра юридических лиц. Причиной называется угроза интересам общества и государства, посягательство на личность, права и свободы граждан, причинение ущерба нравственности и здоровью. Накануне состоялось первое заседание по делу.

«На судебном заседании были рассмотрены ходатайства сторон. По ходатайству прокуратуры к материалам дела были приобщены результаты медико-психологической экспертизы. Ходатайство защиты о прекращении производства на основании того, что Церковь Последнего Завета уже была в 2000 году предметом рассмотрения суда, было отклонено. Сторона защиты в письменном виде предъявила к инициатору иска - прокуратуре более 20 уточняющих вопросов по иску. Прокуратура попросила время, чтобы изучить поступившие вопросы и ответить на них, поэтому заседание отложено», - сообщили в пресс-службе Краевого суда.

Следующее заседание назначено на 14 декабря. Напомним, что духовные лидеры общины Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников задержаны. Им назначены психиатрические экспертизы в Москве.

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