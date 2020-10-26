На трассе в Емельяновском районе случилось смертельное ДТП

Сегодня около 10 часов утра в Емельяновском районе на 776 километре трассы Р-255 «Сибирь» произошло столкновение грузового автомобиля DAF с ВАЗ-2107. Водитель «Жигулей» двигался со стороны краевого центра в направлении Ачинска. В результате происшествия погиб 17-летний водитель отечественного автомобиля и трое пассажиров: девушки 22 и 18 лет, а также 4-летний ребенок. Все погибшие являются жителями поселка 13 Борцов Революции.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа по ДТП Главного управления МВД по краю. Дорожные полицейские контролируют беспрепятственный проезд транспорта, но движение на месте автокатастрофы затруднено.

Фото: скриншот видеозаписи ГИБДД по Красноярскому краю