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На минувшей неделе пожарные выезжали на 139 пожаров

Главная Происшествия
Красноярск
12:30 26 Октября 2020
красноярск, мчс, спасатели, в красноярском крае, пожарные, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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За прошедшую неделю пожарно-спасательные отряды региона совершили 1 098 выездов, из них 139 – на пожары. К тушению огня привлекались 931 человек и 284 единицы специальной техники. А добровольная пожарная охрана привлекалась 7 раз. При тушении возгораний было спасено 29 человек.

Кроме того, на минувшей неделе сотрудники пожарно-спасательных подразделений 13 раз принимали участие в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. В них было спасено 18 жителей региона.

Поисково-спасательные отряды совершили 21 выезд, в которых 13 раз оказывалась помощь и был спасен 1 человек.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

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