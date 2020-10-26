На минувшей неделе пожарные выезжали на 139 пожаров

За прошедшую неделю пожарно-спасательные отряды региона совершили 1 098 выездов, из них 139 – на пожары. К тушению огня привлекались 931 человек и 284 единицы специальной техники. А добровольная пожарная охрана привлекалась 7 раз. При тушении возгораний было спасено 29 человек.

Кроме того, на минувшей неделе сотрудники пожарно-спасательных подразделений 13 раз принимали участие в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. В них было спасено 18 жителей региона.

Поисково-спасательные отряды совершили 21 выезд, в которых 13 раз оказывалась помощь и был спасен 1 человек.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю