Красноярскую прокуратуру заинтересовали пятна на Енисее

Красноярская природоохранная прокуратура приступила к проверке информации о появлении масляных пятен на Енисее. Сообщения о таких пятнах ранее появились в социальных сетях.

«В ходе проверочных мероприятий будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды», - говорится в сообщении н сайте прокуратуры Красноярского края.

Отмечается также, что по поручению Красноярской природоохранной прокуратуры мэрия краевого центра уже занимается обработкой водного объекта и береговой полосы.

Кроме того, природоохранная прокуратура выявила загрязнение реки Кувай на территории Манского района. Ведомство организовало исследование взятых проб речной воды.