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Красноярскую прокуратуру заинтересовали пятна на Енисее

Главная Происшествия
Красноярск
13:47 25 Октября 2020
енисей, прокуратура, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярская природоохранная прокуратура приступила к проверке информации о появлении масляных пятен на Енисее. Сообщения о таких пятнах ранее появились в социальных сетях.

«В ходе проверочных мероприятий будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды», - говорится в сообщении н сайте прокуратуры Красноярского края.

Отмечается также, что по поручению Красноярской природоохранной прокуратуры мэрия краевого центра уже занимается обработкой водного объекта и береговой полосы.

Кроме того, природоохранная прокуратура выявила загрязнение реки Кувай на территории Манского района. Ведомство организовало исследование взятых проб речной воды.

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