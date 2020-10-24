Пять погибших – данные по коронавирусу в Красноярском крае за сутки

По данным регионального Роспотребнадзора, за последние сутки от коронавирусной инфекции погибли пять жителей Красноярского края. Зафиксировано 268 новых инфицированных. Общее число заболевших стремительно приближается к 25 тысячам.

Напомним, накануне Указом губернатора края введены новые ограничения в регионе. Так, прекращена работа предприятий общепита с 23:00 до 7:00. Ограничено проведение всех публичных, культурных, развлекательных и досуговых мероприятий.

Кроме того, все жители региона старше 65 лет должны соблюдать режим самоизоляции и могут получить больничный. Покидать свое место жительства можно только в случаях особой необходимости.

Также гражданам рекомендовано использовать маски при выходе на улицу, а жилищным организациям необходимо будет усилить санитарную обработку мест общего пользования.

Учреждения здравоохранения получили рекомендацию активней использовать дистанционную работу с использованием телемедицинских технологий.

фото: Минздрав