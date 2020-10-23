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Распыливший перцовый баллончик в сотрудников ФСБ красноярец приговорен к восьми годам

Главная Происшествия
Красноярск
09:33 23 Октября 2020
приговор, суд, фсб, экстремизм
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Свердловский районный суд Красноярска вынес приговор красноярцу, который распылил перцовый баллончик в лицо сотрудников ФСБ. Артему Загребельному назначено наказание в виде восьми лет колонии общего режима. Он намерен обжаловать приговор.

Все произошло около года назад. Двое силовиков приехали по месту жительства обвиняемого, чтобы провести обыск в его квартире – мужчину подозревали в распространении экстремистских материалов в соцсетях.

Сам он уверяет, что сотрудники ФСБ были одеты в штатское и зашли с ним вместе в лифт. Мужчина утверждает, что силовики не представились и не предъявили документы, но попытались силой вывести его из лифта. При этом сотрудники ФСБ в суде заявили, что документы были предъявлены.

В ответ на якобы агрессию на лестничной площадке, Загребельный распылил газовый баллончик. В отношении красноярца было возбуждено уголовное дело по статье «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти».

 

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