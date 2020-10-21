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Жителя Боготола будут судить за педофилию и покушение на убийство

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Красноярск
15:30 21 Октября 2020
в красноярском крае, насилие, педофил, суд, преступник
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи Следственного комитета завершили расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 35-летнего жителя Боготола, которого обвиняют в 4 фактах действий сексуального характера в отношении своей падчерицы, а также в покушении на убийство своей сожительницы.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета, с августа 2019 года по 2 июля 2020 года подозреваемый регулярно совершал сексуальное насилие над 11-летней падчерицей. Также преступник будучи пьяным пытался убить свою 39-летнюю сожительницу. В мае текущего года он собственноручно душил женщину, однако ей удалось вырваться и спастись.

В настоящее время собрана достаточная доказательная база вины и уголовное дело направлено в суд. 

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