В краевом центре осудили детоубийцу

В краевом суде вынесли приговор 26-летней жительнице Красноярска, которую обвинили в убийстве годовалой дочери.

В декабре 2019 года в состоянии алкогольного опьянения подсудимая несколько раз ударила ребенка по голове. Девочка замолчала, а мать решила, что ребенок успокоился и пошла спать. Наутро она поняла, что младенец мертвый. В ходе следствия подозреваемая полностью признала свою вину.

В отношении горе-матери было возбуждено уголовное дело за убийство малолетнего ребенка. В пресс-службе прокуратуры Красноярского края сообщили, что подсудимую приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима.