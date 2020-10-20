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В краевом центре осудили детоубийцу

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Красноярск
17:30 20 Октября 2020
преступление, происшествие, убийство, ребенок, суд, срок
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В краевом суде вынесли приговор 26-летней жительнице Красноярска, которую обвинили в убийстве годовалой дочери.

В декабре 2019 года в состоянии алкогольного опьянения подсудимая несколько раз ударила ребенка по голове. Девочка замолчала, а мать решила, что ребенок успокоился и пошла спать. Наутро она поняла, что младенец мертвый. В ходе следствия подозреваемая полностью признала свою вину.

В отношении горе-матери было возбуждено уголовное дело за убийство малолетнего ребенка. В пресс-службе прокуратуры Красноярского края сообщили, что подсудимую приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима.   

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