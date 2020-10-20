Виссариона и его последователей отправили на психиатрическую экспертизу

Руководителей «Церкви последнего завета» Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова отправили на психиатрическую экспертизу в Москву. Пока они находятся в СИЗО «Бутырка» на карантине и ждут результатов теста на коронавирус. После этого все трое пройдут исследование в институте имени Сербского.

Защита лидеров «Церкви последнего завета» была против проведения экспертизы в Москве и настаивала на исследование в Новосибирске.

Напомним, что Торопа, Редькина и Ведерникова задержали 22 сентября. Их подозревают в «создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинением тяжкого вреда здоровью двум и более лицам».

В конце октября Краевой суд рассмотрит дело о ликвидации общины Виссариона.

фото: СК РФ