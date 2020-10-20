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Виссариона и его последователей отправили на психиатрическую экспертизу

Главная Происшествия
Красноярск
09:55 20 Октября 2020
в красноярском крае, церковь, следствие, психиатр
Автор: Sibnovosti.ru
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Руководителей «Церкви последнего завета» Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова отправили на психиатрическую экспертизу в Москву. Пока они находятся в СИЗО «Бутырка» на карантине и ждут результатов теста на коронавирус. После этого все трое пройдут исследование в институте имени Сербского.

Защита лидеров «Церкви последнего завета» была против проведения экспертизы в Москве и настаивала на исследование в Новосибирске.

Напомним, что Торопа, Редькина и Ведерникова задержали 22 сентября. Их подозревают в «создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинением тяжкого вреда здоровью двум и более лицам».

В конце октября Краевой суд рассмотрит дело о ликвидации общины Виссариона.

 

фото: СК РФ

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