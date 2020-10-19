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В ЗАТО Солнечный пьяный водитель грузовика протаранил несколько машин

Главная Происшествия
Красноярск
12:00 19 Октября 2020
дтп, в красноярском крае, происшествия, алкоголь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Ужуре водитель грузового автомобиля врезался в несколько припаркованных автомобилей. Информация об этом появилась в социальных сетях, в группе «ЧП Красноярск».

По сообщению очевидцев, водитель «КамАЗ» не справился с управлением и протаранил стоящий транспорт. На кадрах видеозаписи видно, что пострадало не менее 10 машин, повреждения на автомобилях разной степени.

Очевидцы сообщили, что водитель грузового автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия был в состоянии алкогольного опьянения.  

 

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