В ЗАТО Солнечный пьяный водитель грузовика протаранил несколько машин

В Ужуре водитель грузового автомобиля врезался в несколько припаркованных автомобилей. Информация об этом появилась в социальных сетях, в группе «ЧП Красноярск».

По сообщению очевидцев, водитель «КамАЗ» не справился с управлением и протаранил стоящий транспорт. На кадрах видеозаписи видно, что пострадало не менее 10 машин, повреждения на автомобилях разной степени.

Очевидцы сообщили, что водитель грузового автомобиля в момент дорожно-транспортного происшествия был в состоянии алкогольного опьянения.