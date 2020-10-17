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На правобережье Красноярска лихач скрылся с места ДТП

Главная Происшествия
Красноярск
16:27 17 Октября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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На проспекте имени газеты Красноярский рабочий водитель BMW нарушая несколько правил дорожного движения врезался в автомобиль и скрылся с места происшествия. Информация об этом появилась в социальных сетях в группе «ЧП Красноярск».

Камера видеорегистратора зафиксировала как автолюбитель BMW на большой скорости перестраивается из ряда в ряд, а затем врезается в машину, которая двигалась в своем ряду и с разрешенной скоростью. После чего лихач свернул с проезжей части в жилую зону. Автор видеоролика начал преследовать нарушителя, погоня длилась недолго. Водитель BMW бросил автомобиль и скрылся в неизвестном направлении, но номера машины попали в ракурс: Н745НН 24.

Запись дорожного происшествия можно посмотреть здесь.

Фото: vk.com/gibdd24

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