На правобережье Красноярска лихач скрылся с места ДТП

На проспекте имени газеты Красноярский рабочий водитель BMW нарушая несколько правил дорожного движения врезался в автомобиль и скрылся с места происшествия. Информация об этом появилась в социальных сетях в группе «ЧП Красноярск».

Камера видеорегистратора зафиксировала как автолюбитель BMW на большой скорости перестраивается из ряда в ряд, а затем врезается в машину, которая двигалась в своем ряду и с разрешенной скоростью. После чего лихач свернул с проезжей части в жилую зону. Автор видеоролика начал преследовать нарушителя, погоня длилась недолго. Водитель BMW бросил автомобиль и скрылся в неизвестном направлении, но номера машины попали в ракурс: Н745НН 24.

Запись дорожного происшествия можно посмотреть здесь.

Фото: vk.com/gibdd24