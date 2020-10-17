В Назаровском районе в автокатастрофе погибли мать и дочь

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии, которая произошла минувшей ночью.

По информации ГИБДД, около 23 часов на 18 километре автодороги Сереуль-Степной-Глядень 40-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Ipsum не справилась с управлением и вылетела в кювет. В момент катастрофы в машине был ее 38-летний муж, который сидел на пассажирском сиденье впереди, а на заднем сидении находилась их дочь. Семья возвращалась из деревни Кольцово в поселок Степной, до дома им оставалось 2 км.

В Госавтоинспекции сообщили, что все трое не были пристегнуты, и в момент опрокидывания мать и дочь вылетели из автомобиля, а отец семейства был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

В ГИБДД выяснили, что стаж женщины составлял 12 лет, за последний год она один раз была оштрафована за превышение скорости.