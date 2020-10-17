17 октября
Красноярск
погода +9 °C
77.96
 
€ 91.3
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Назаровском районе в автокатастрофе погибли мать и дочь

Главная Происшествия
Красноярск
16:22 17 Октября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
версия для печати Ico_print

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии, которая произошла минувшей ночью.

По информации ГИБДД, около 23 часов на 18 километре автодороги Сереуль-Степной-Глядень 40-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Ipsum не справилась с управлением и вылетела в кювет. В момент катастрофы в машине был ее 38-летний муж, который сидел на пассажирском сиденье впереди, а на заднем сидении находилась их дочь. Семья возвращалась из деревни Кольцово в поселок Степной, до дома им оставалось 2 км.

В Госавтоинспекции сообщили, что все трое не были пристегнуты, и в момент опрокидывания мать и дочь вылетели из автомобиля, а отец семейства был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

В ГИБДД выяснили, что стаж женщины составлял 12 лет, за последний год она один раз была оштрафована за превышение скорости.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На правобережье Красноярска лихач скрылся с места ДТП

На правобережье Красноярска лихач скрылся с места ДТП

17 Октября 2020 г.
Мужчина превысил скорость
Новости Красноярска: В Октябрьском районе задержали гаражного стрелка

В Октябрьском районе задержали гаражного стрелка

17 Октября 2020 г.
Мужчина подозревается в убийстве и покушении на него
Новости Красноярска: В Красноярском крае будут судить «черного лесоруба»

В Красноярском крае будут судить «черного лесоруба»

17 Октября 2020 г.
Мужчина незаконно вырубил более 1 000 кубометров древесины
Новости Красноярска: В производственном здании на Тотмина случился пожар

В производственном здании на Тотмина случился пожар

17 Октября 2020 г.
В настоящее время возгорание локализовано
Новости Красноярска: В Канске за одну ночь сгорело два жилых дома

В Канске за одну ночь сгорело два жилых дома

16 Октября 2020 г.
В происшествии никто не пострадал
Новости Красноярска: В Енисее обнаружили автомобиль с телами двух мужчин

В Енисее обнаружили автомобиль с телами двух мужчин

16 Октября 2020 г.
Следователи устанавливают причины трагедии
Новости компаний
16/10
Почтовые отправления 1 класса популярны у жителей Красноярского края
15/10
Зарегистрировать ООО или ИП можно за один визит в офис Сбербанка с помощью онлайн-сервиса
15/10
Самая мощная печь Красноярского цементного завода остановлена для подключения нового фильтра
14/10
На базе СФУ будет создан образовательный центр для иностранцев
14/10
В Сибирском федеральном университете открывают набор на обучение педагогов-хореографов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В нацпарке «Столбы» вырубили аварийные деревья

В нацпарке «Столбы» вырубили аварийные деревья

13 Октября 2020 г.
В дирекции отметили, что лес на заповедной территории в неудовлетворительном состоянии
Новости Красноярска: В Красноярске к новому году впервые установят елку на правобережной набережной

В Красноярске к новому году впервые установят елку на правобережной набережной

16 Октября 2020 г.
Ледовый город строить не планируют
Новости Красноярска: Учителя в школе №150 в Красноярске массово болеют коронавирусом

Учителя в школе №150 в Красноярске массово болеют коронавирусом

16 Октября 2020 г.
Сообщается о 20 заболевших
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru