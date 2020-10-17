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В Октябрьском районе задержали гаражного стрелка

Главная Происшествия
Красноярск
15:25 17 Октября 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в убийстве.

Как рассказали в Следственном комитете по краю и Республике Хакасия, ночью 13 октября 2020 года подозреваемый, который жил в гараже, увидел незнакомого мужчину, приняв его за вора. В ходе разговора он выстрелил в человека, ранение оказалось смертельным. После злоумышленник ушел в свое жилое помещение, оставив умирать потерпевшего.

На следующий день к подозреваемому приехали двое мужчин для выяснения причин незаконного подключения к сетям. В ходе конфликта он поочередно выстрелил в них, причинив 30-летнему знакомому огнестрельное ранение, второму удалось скрыться. После чего спокойно сел в автомобиль потерпевших и скрылся с места преступления.

Сейчас предполагаемый преступник задержан, с ним работают сотрудники полиции и следственного комитета, а суду предстоит принять решение о мере пресечения.

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