В Красноярском крае будут судить «черного лесоруба»

Следователями полиции из Уяра завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого подозревают в незаконной вырубке леса.

Было установлено, что 39-летний местный житель, не имея разрешительной документации, обманул нанятую бригаду рабочих о наличии соответствующей лицензии на вырубку. Таким образом, в период с августа по сентябрь прошлого года ими было вырублено более 1000 кубометров древесины различных пород деревьев – кедр, пихта, береза, лиственница, осина.

В пресс-службе МВД России по Красноярскому краю сообщили, что вырубка велась на территории двух муниципальных районов – Манского и Партизанского, а общая сумма ущерба составило более 6,2 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений» и теперь мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.