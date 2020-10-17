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В Красноярском крае будут судить «черного лесоруба»

Главная Происшествия
Красноярск
15:10 17 Октября 2020
происшествия, красноярск, лес
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Следователями полиции из Уяра завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого подозревают в незаконной вырубке леса.

Было установлено, что 39-летний местный житель, не имея разрешительной документации, обманул нанятую бригаду рабочих о наличии соответствующей лицензии на вырубку. Таким образом, в период с августа по сентябрь прошлого года ими было вырублено более 1000 кубометров древесины различных пород деревьев – кедр, пихта, береза, лиственница, осина.

В пресс-службе МВД России по Красноярскому краю сообщили, что вырубка велась на территории двух муниципальных районов – Манского и Партизанского, а общая сумма ущерба составило более 6,2 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений» и теперь мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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