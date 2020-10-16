В Зеленой Роще водитель бетономешалки снес фонарный столб

В микрорайоне Зеленая Роща на улице Пограничников произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бетоносмесителя марки МАЗ и фонарного столба. Информация об этом появилась в социальных сетях, в группе «ЧП Красноярск».

Инцидент случился в 07:27 утра. На опубликованной видеозаписи видно, как МАЗ на высокой скорости выезжает с второстепенной дороги на главную, водитель не справляется с управлением и после чего допускает столкновение с фонарным столбом, который упал на проезжую часть.

По словам очевидцев в происшествии никто не пострадал, а на улице Металлургов образовались значительные заторы.