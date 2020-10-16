В районе Емельяново произошло серьезное ДТП со счастливым исходом

Ранним утром на трассе Красноярск – Емельяново произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В лобовом столкновении сошлись два легковых автомобиля.

В Госавтоинспекции сообщили, что водитель автомобиля Hyundai Avante двигался со стороны аэропорта и не справился с управлением, вылетев на встречную полосу, где ехали «Жигули» под управлением 42-летнего мужчины. Водитель отечественного автомобиля госпитализирован.

На снимках, опубликованных в социальных сетях, в группе "ЧП Красноярск", видно, что автомобили участников сильно деформированы, но по словам очевидцев происшествия, погибших нет.